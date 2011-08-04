В Днепропетровской области завершена уборка ранних зерновых

3 августа в Днепропетровской завершена уборка ранних зерновых культур на площади 841,6 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Александра ЛЮБОВИЧА.

Намолочено 2,231 млн. тонн зерна.

В частности, пшеницы намолочено более 1,4 млн. тонн (при урожайности 31,4 ц/га).

Ячменя собрано более 600 тыс. тонн. Урожайность ярового ячменя составила 19,4 ц/га, озимого – 23,9 ц/га. 60% от валового сбора ранних зерновых составляет продовольственное зерно. Полученный валовой сбор зерновых полностью обеспечивает годовую потребность региона в продовольственном зерне в объеме 535 тыс. тонн.

В частности, для хлебопекарской промышленности необходимо 250 тыс. тонн, семенного материала яровых и озимых на следующий сезон - 180 тыс. тонн.

Также полностью обеспечена зерном для производства комбикормов животноводческая отрасль области.

Как сообщал УНИАН, уборка ранних зерновых в Днепропетровской области началась 26 июня. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ заявил, что регион планирует в 2011 г. собрать 2 млн. тонн ранних зерновых и около 1 млн. тонн кукурузы.

В 2010 г. в Днепропетровской области собрано 2,7 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.