На завтра синоптики дождей не обещают

Завтра, 5 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, местами небольшой кратковременный дождь будет только в восточной части. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13°, днем 18-23°, на Закарпатье до 28°; в южной части ночью 11-16°, на Южном побережье Крыма до 20°, днем 22-27°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 18-23°; в столице ночью 10-12°, днем - 20-22°.

Сегодня, 4 августа, температура воды в Черном море 22-26°, в Азовском море 25-28°; в Днепре возле Киева - 22°.