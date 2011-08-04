Янукович обещает уделять значительное внимание развитию села

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что государство будет уделять значительное внимание развитию инфраструктуры украинского села и улучшению социальных условий селян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

«Нам сегодня нужно повышать качество жизни. Основой этого является экономика», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что государственные программы, направленные на развитие агропромышленного комплекса Украины, будут постоянно совершенствоваться. «Государственные программы будут совершенствоваться и будут мотивировать производительность труда в сельском хозяйстве», - заверил глава государства.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поздравил Херсонскую область с рекордным урожаем зерновых, отметив, что «три миллиона тонн зерна для Херсонской области – это не предел».