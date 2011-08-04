Янукович поручил Кабмину компенсировать аграриям расходы на электроэнергию для мелиорации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству предусмотреть средства на компенсацию затрат сельхозпроизводителей на электроэнергию, используемую для мелиорации, при подготовке проекта Государственного бюджета на 2012 год.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время посещения строительства овощехранилища и логистического центра Green Team в Каховке во время рабочего визита в Херсонскую область.

"Мы должны наращивать мелиорацию, и государство должно мотивировать этот процесс. И выполнять закон, который мы уже приняли и который дает возможность для мелиоративных районов сдержать стоимость электроэнергии", - сказал В. ЯНУКОВИЧ, и, обращаясь к заместителю министра финансов Сергею РЫБАКУ, добавил: "Под вашу личную ответственность, чтобы в бюджете следующего года были предусмотрены средства на снижение цены на электроэнергию".