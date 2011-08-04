Киевская область закупит 10 тыс. тонн зерна для формирования регионального фонда

Коммунальное предприятие Киевского областного совета «Киевская региональная инвестиционная компания» начала закупку 10 тысяч тонн зерна для формирования областного регионального фонда продовольственного зерна.

Об этом сообщил председатель областного штаба по обеспечению сбора урожая, первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Ярослав МОСКАЛЕНКО на выездном заседании штаба, сообщила УНИАН пресс-служба ОГА.

По его словам, зерно закупается согласно Программе обеспечения Киевской области продовольственным зерном на 2011-2012 годы и будет использоваться для хлебопекарной отрасли и обеспечения продовольственной безопасности области.

«С целью стабилизации внутреннего рынка зерна и недопущения необоснованного роста цен мы весной планируем провести интервенцию на рынке», – отметил Я. МОСКАЛЕНКО.

Он сообщил, что зерно для программы реализует ЗАО «Васильковхлебопродукт» на общую суму 18 млн. грн. «Это предприятие отвечает обязательным квалификационным требованиям, реализует зерно по цене не выше средней, кроме того, бесплатно будет хранить зерно на протяжении необходимого нам времени, – сказал замглавы ОГА. – Поэтому и было решено провести закупку всего необходимого количества у одного производителя».