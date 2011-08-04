Минэкономразвития: повышение цен на алкоголь предотвратит производство и оборот фальсификата

Приведение уровня минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отечественные алкогольные напитки в соответствие с реальными расходами на их изготовление и реализацию будет способствовать предотвращению производства и обращения фальсификата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Сообщается, что действующий уровень минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков определен с учетом себестоимости их производства и реализации, акцизного сбора и других налоговых платежей, которые действовали в конце 2009 года. «Со времени последней коррекции уровня минимальных цен индекс цен производителей промышленной продукции составил 139,8%, а с учетом прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год на конец года этот показатель будет составлять 143%; цены на спирт этиловый и виноматериал, которые в структуре минимальных цен на алкогольные напитки занимают около 20%, выросли более чем в два раза; произошло увеличение ставок акцизного сбора, в частности на водку, ликероводочные изделия и вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л на 6,9%, коньяки - на 42,9% и т. п.», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что несоответствие действующего уровня минимальных цен на алкогольные напитки условиям рынка нивелирует главную цель их внедрения – предотвращение производства и оборота фальсифицированных подакцизных товаров.

Напомним, Кабмин Украины 3 августа т.г. принял решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%. Минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн., на коньяк 3 звезды – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн. Постановление вступает в силу со дня опубликования.