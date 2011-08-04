Гидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 44-45 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году в объеме 44-45 млн. тонн (в весе после доработки).

Об этом УНИАН сообщили в Гидрометцентре.

Сообщается, что Гидрометцентр повысил свой предыдущий прогноз урожая (43,2 млн. тонн) за счет уточнения площадей под посевами в сторону увеличения.

По прогнозам специалистов ведомства, урожай озимой и яровой пшеницы составит 19 млн. тонн (в весе после доработки), ячменя – около 8-8,5 млн. тонн, ржи – 0,7 млн. тонн.

Урожай кукурузы ожидается на уровне 15 млн. тонн, при этом отмечается, что перспективы по этой культуре очень хорошие – посевы оптимально увлажнены и обеспечены теплом.

Относительно крупяных культур, по данным Гидрометцентра, урожай гречихи составит 0,3 млн. тонн, проса – 0,2 млн. тонн, гороха – 0,5 млн. тонн и овса – 0,6 млн. тонн.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины урожай зерна в текущем году составит 47 млн. тонн.