Правительство повысило "финансовый градус" аквавиты

Кабинет Министров Украины взялся за "финансовый градус" алкоголя - повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%. Таким образом, МРЦ на водку выросла с 17,96 грн. за 0,5 литра до 26,10 грн., коньяк (3 звезды) – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн. Отныне на полках магазинов продукции, дешевле установленного уровня, быть не должно.

Минимальные розничные цены были введены еще в 2008 году по инициативе производителей крепкого алкоголя как механизм борьбы с «теневым» рынком. Обосновав расчет себестоимости произведенного продукта, они тогда доказали, что легально выпущенная водка, с которой уплачены все налоги, не может стоить дешевле 14 грн. за 0,5 л. Как отмечалось, введение единой МРЦ поможет покупателю отличить качественный товар от фальсификата - если производитель предлагает более дешевый продукт, значит он "минимизирует" издержки либо не соблюдает технологии, использует дешевое некачественное сырье, искусственные добавки и пр.

Кроме того, «теневик», продавая свою продукцию по той же цене, что и легальный производитель, теряет конкурентное преимущество в виде демпинговой стоимости, а в равной борьбе шансы последнего, с учетом известных торговых марок, значительно выше. Позже МРЦ были повышены, однако на сегодня их уровень не соответствовал рыночным показателям.

Производители алкоголя еще в апреле т.г. заявляли о необходимости пересмотра в сторону повышения минимальных розничных цен, объясняя это возросшей стоимостью сырья, энергоресурсов, повышением налогов и увеличением себестоимости производства. А несоответствие действующего уровня минимальных цен условиям рынка нивелирует главную цель их введения – предотвращение производства и оборота фальсифицированных подакцизных товаров.

Как отмечают в холдинге Global Spirits (ТМ «Хортиця», «Шустов»), вследствие роста розничных цен на алкоголь МРЦ перестали служить сдерживающим фактором для «теневого» рынка.

Директор ассоциации «Укрводка» Иван Жолнер напомнил, что увеличению МРЦ предшествовал рост в 2 раза цен на спирт, повышение дважды акцизного сбора. Поэтому установленная цена на уровне 26,1 грн. за бутылку водки является минимально возможной, в ней учтены интересы не только крупных и средних производителей, но и мелких.

«Со времени последней коррекции уровня МРЦ индекс цен производителей промышленной продукции составлял 139,8% (2010 - июнь 2011 года), а с учетом прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011-ый, на конец года данный показатель достигнет 143%; стоимость спирта этилового и виноматериалов, которая в структуре минимальных цен на алкогольные напитки занимает около 20%, выросла более чем вдвое; увеличились ставки акцизного сбора, в частности, на водку, ликероводочные изделия и вина в стеклянной таре вместимостью 0,7 и 0,75 л на 6,9%, коньяки - 42,9% и т.д.», - пояснили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Именно поэтому правительство вняло просьбам производителей.

Как отметили в Минэкономразвития, приведение уровня минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отечественные алкогольные напитки в соответствие с реальными расходами на их изготовление и реализацию будет служить предотвращению производства и оборота фальсификата.

При этом производители уверяют, что введение новых МРЦ не отразится на ценах продукции в рознице крупнейших производителей. Они, как и правительство, уверены, что повышение МРЦ снизит теневой оборот алкогольных напитков.

По мнению директора по маркетингу холдинга Global Spirits Георгия Майорова, реализация постановления Кабмина будет способствовать и наполнению государственного бюджета.

«По нашим данным, сейчас на долю теневиков приходится 25-30% рынка водки, тогда как после введения минимальных цен в конце 2008 года этот показатель сократился до 5-10%. Если говорить объективно, то при нынешней стоимости спирта и комплектующих 0,5 л водки не может стоить дешевле 26,10 грн.», - подчеркнул Г.Майоров.

«Считаем, что следующим логичным шагом правительства должно стать усиление контроля продаж и цен в точках оптовой реализации алкоголя», - подытожил Г.Майоров.

Лилия Коваль (УНИАН)