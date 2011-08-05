В России площадь природных пожаров выросла за сутки более чем на треть - до 5,3 тыс. га

Площадь природных пожаров в России возросла за минувшие сутки более чем на треть - до 5,3 тысячи гектаров с 3,9 тысячи гектаров, очагов пожаров при этом стало больше на пять, сообщает в пятницу МЧС РФ, передает РИА "Новости".

"За прошедшие сутки потушено 108 очагов на площади 2,65 тысячи гектаров, из них в день обнаружения - 68 площадью 1,39 тысячи гектаров. Продолжает действовать 91 очаг (площадь активного горения - 255,86 гектаров, локализовано - 5,1 тысячи гектаров), в том числе восемь крупных площадью 3,04 тысячи гектаров на территории Якутии, республики Коми и Архангельской области (сутками ранее - 86 природных пожаров на площади 3,94 тысячи гектаров)", - говорится в сообщении ведомства.

К борьбе с огнем привлекались 8,46 тысячи человек и 1,33 тысячи единиц техники, из них 1,47 тысячи человек и 179 единиц техники - от МЧС.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается в Хабаровском крае, Якутии, Коми, Карелии, а также в Архангельской области.

Прошлым летом и частично осенью на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. В 19 субъектах федерации пострадали 199 населенных пунктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 человека. Общий ущерб составил свыше 12 миллиардов рублей.