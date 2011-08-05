В Киеве построят два завода по производству гипохлорита натрия для очистки воды

В Киеве построят два завода по производству гипохлорита натрия, который позволит эффективно очищать и обеззараживать воду.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сказал председатель правления ПАО «АК «Киевводоканал» Валерий ЧЕНЧЕВЫЙ.

Как отмечает пресс-служба, в отличие от хлора, гипохлорит натрия безопасен при хранении и перевозке.

«Сегодня в городе я бы определил две основные проблемы, в частности, это модернизация очистных сооружений и строительство двух заводов по производству гипохлорита натрия на территории Днепровской и Деснянской водозаборных станций. Сейчас продолжаются проектные работы», – сказал В.ЧЕНЧЕВЫЙ.

Он убежден, что, при условии строительства заводов, в течение ближайших нескольких лет столица полностью откажется от использования жидкого хлора для очистки питьевой воды и постепенно модернизирует систему водоочистки в целом. Напомним, что эти мероприятия предусмотрены программой «Питьевая вода Киева до 2020 года».

«Считаю, что модернизация, проводимая в «Киевводоканале», даст возможность использовать технологии очистки воды, которые позволят поднять ее качество до европейских параметров», – сказал В.ЧЕНЧЕВЫЙ.