В Украине уже собрано 31 млн. тонн зерновых

На сегодняшний день в Украине собрано 31 млн. тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил журналистам в ходе посещения международного этнофестиваля «Жнива-2011», который проходит сегодня в селе Пирогово возле Киева.

«Это прекрасный результат», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в Украине осталось обмолотить зерно на 1 млн. га.

«В ближайшее время мы это сделаем. Мы будем в этом году с прекрасным урожаем, которого нам хватит и на этот, и на следующий год», - подчеркнул премьер-министр.

Справка УНИАН. По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины урожай зерна в текущем году составит 47 млн. тонн.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году в объеме 44-45 млн. тонн (в весе после доработки).