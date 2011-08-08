В Житомирской области Аграрный фонд начал закупки крупяных культур нового урожая

В Житомирской области Аграрный фонд начал закупки крупяных культур урожая 2011 года в государственный интервенционный фонд.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, речь идет о закупках зерна нового урожая в 2011/12 маркетинговом периоде.

Зерно закупается в регионе по следующим ценам: горох: минимальная цена - 2680 грн., максимальная цена - 3220 грн., овес - 1900 грн. и 2280 грн. соответственно, просо - 2500 грн. и 3000 грн.

По состоянию на 8 августа на хлебоприемные предприятия Житомирской области поступило уже 60 тыс. тонн зерна нового урожая.

Из общего количества поступившего зерна 30,7 тыс. тонн составляет рапс, 6,6 тыс. тонн - ячмень, 1,3 тыс. тонн - рожь и 21,3 тыс. тонн - пшеница, из которой 40% - продовольственная.

В целом в агроформированиях к приему зерна уже готово 930 складских помещений общей вместимостью 720 тыс. тонн.

Кроме того, в регионе функционирует 23 сертифицированных хлебоприемных предприятия и зернохранилища общей вместимостью 515 тыс. тонн.

Аграрии области планируют собрать в этом году 1 млн. 190 тыс. тонн зерна.