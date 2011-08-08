Первые шесть фермеров Ривненской области получили кредиты под 2% годовых

Первые шесть фермеров Ривненской области получили из областного бюджета кредиты для развития сельхозпроизводства на сумму до 60 тысяч гривен каждый под 2% годовых.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной ассоциации фермеров Дмитрий УКРАИНЕЦ, следующими претендентами на получение таких кредитов станут еще 30 фермеров, которые специализируются на выращивании овощей и крупного рогатого скота.

Такую ссуду им предоставляют в рамках пятилетней областной Программы поддержки фермерских хозяйств, которую в 2011 году инициировала областная власть.

Поскольку приоритетными направлениями для сельского хозяйства региона являются животноводство и овощеводство, то предпочтение будет отдаваться фермерам, которые работают именно в этих отраслях. На реализацию этой программы в областном бюджете уже заложено 700 тысяч гривен, а до конца года областная власть планирует выделить еще 800 тысяч.

Комментируя выделение дешевых кредитных ресурсов, председатель областной ассоциации фермеров Д.УКРАИНЕЦ отметил: «Согласно этой программе, фермеры в этом году должны получить полтора миллиона гривен. Эти средства пойдут на производственные нужды фермеров."