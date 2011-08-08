Кабмин утвердил список платных услуг Госземагентства

Правительство утвердило перечень платных услуг, которые предоставляются Государственным агентством земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №835 от 1 августа т.г., опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№143 от 6 августа).

В частности, согласно перечню платных услуг, стоимость предоставления выдержки из Поземельной книги составит 71 грн., выдача сведений из документации по землеустройству, которая включена в Государственный фонд документации по землеустройству, – 59-107 грн. за один лист, выдача сведений о границах земельного участка - 20 грн., выдача выдержки из документации по землеустройству о стоимости сельскохозяйственных угодий – 288 грн., государственная регистрация земельного участка – 93 грн., госрегистрация госакта на право собственности (на право постоянного пользования) на земельный участок – 102 грн., госрегистрация права собственности на земельный участок в случае предоставления его на основании гражданско-правового договора по отчуждению земли или свидетельства о праве на наследство – 97 грн., госрегистрации договора аренды (субаренды) земельного участка – 129 грн., выдачи госакта на право собственности на землю или на право постоянного пользования земельным участком взамен утраченного – 182 грн., выдача выдержки их техдокументации о нормативной денежной оценке земельного участка – 70 грн. для юрлиц, 32 грн. для граждан.