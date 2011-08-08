Урожай зерна в 2011 г. составит 50 млн. тонн - Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК прогнозирует урожай зерна в 2011 году в объеме 50 млн. тонн.

Об этом он заявил в субботу, 6 августа, во время посещения этнографического фестиваля «Жатва – 2011. Свадьба», который проходил в Музее народной архитектуры и быта в селе Пирогово.

По словам главы министерства, в этом году в Украине будет собрано около 50 млн. тонн зерна. При этом министр прогнозирует, что 60% собранного урожая будет продовольственным. «Таких показателей в Украине удавалось достичь лишь дважды – в 1990 и 2008 годах. Украинские аграрии могут гордиться собранным урожаем», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало урожай зерна в объеме 47 млн. тонн.

При этом, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году в объеме 44-45 млн. тонн (в весе после доработки).