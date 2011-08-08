На поддержку строительства теплиц в т.г. направлено 50 млн. грн. - Присяжнюк

На поддержку строительства теплиц в этом году направленно 50 млн. грн.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил в субботу, 6 августа, во время посещения Уманского тепличного комбината, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в этом году в государственном бюджете Украины впервые предусмотрено выделение средств на возмещение стоимости строительства теплиц. «До этого года государственной поддержки вообще не было. И смотрите, к чему это привело, - мы импортируем овощи. В текущем году мы впервые предусмотрели государственную поддержку в объеме 50 млн. грн., которые будут направлены на возмещение стоимости строительства инновационных теплиц», - сообщил министр.

В ведомстве отмечают, что Украине нужно стремительно и динамично перестроить тепличное хозяйство. Для этого Минагрополитики инициирует увеличение государственной поддержки строительства теплиц и введение для них специальных тарифов на энергоносители. По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, 450 га тепличного хозяйства, которые имеются сейчас в Украине, - крайне недостаточно. «Потому мы планируем на следующий год предложить Кабмину увеличить поддержку реконструкции тепличного хозяйства в виде компенсаций на строительство теплиц, а также выделение средств на компенсацию процентов по кредитам, выданным на строительство теплиц», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, Минагропрод по поручению премьер-министра разрабатывает постановление о внедрении специальных тарифов на энергоносители для энергоэкономных тепличных комплексов. «Для теплиц, которые являются эффективными, энергоэкономными, мы предложим тарифы на газ на уровне тарифов для населения и электроэнергию по первому тарифу», - сообщил министр.