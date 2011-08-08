Минагропрод усилит борьбу с фальсификатом семенной продукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует усиление борьбы с фальсификатом семенной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА.

В ведомстве считают, что Украина имеет все шансы для того, чтобы стать одним из мировых лидеров по производству семенной продукции. Для этого Минагропрод инициирует усовершенствование соответствующей законодательной базы и мероприятия по противодействию распространению фальсифицированных семян и саженцев.

«Возрождение отечественного семеноводства и рассадничества – приоритет номер один для министерства. Мы поставили себе задание уже за несколько лет перейти на стопроцентное использование качественных отечественных семян во время посевных кампаний», - заявил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что по некоторым видам продукции существуют серьезные проблемы, как следствие, производители отдают преимущество посадочному материалу зарубежной селекции, к тому же, увеличивается количество контрафактной продукции и некачественного семенного и посадочного материала.

Для решения этих проблем принимается ряд мероприятий. «Сейчас собираются и обобщаются предложения от участников рынка. После изучения они будут направлены в профильный комитет Верховной Рады Украины», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также приняты изменения в Налоговый Кодекс Украины, которые предусматривают возвращение к уплате налога на добавленную стоимость импортерами семян. Таким образом, дискриминационные для украинских производителей нормы, которые действовали с 2010 года, отменены.

«Во всем мире семенной бизнес считается одним из наиболее прибыльных, ведь благодаря правильно построенной стратегии позволяет за время достаточно непродолжительный обеспечить высокую рентабельность предприятия. Имея неплохую материально-техническую и научную базу, уникальный климат, наши производители полностью способны в будущем конкурировать на международном рынке», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.