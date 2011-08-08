Земля в Украине будет дорожать

Стоимость земли и ее аренды в Украине с каждым годом будет расти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергея ТИМЧЕНКО, который сегодня провел в Днепропетровске семинар по вопросу внедрения рынка земли.

«По оценкам специалистов, в первый год после снятия моратория на продажу сельхозземель ее цена не будет превышать 500–700 долларов США за гектар. Но ежегодно цена будет расти», - подчеркнул глава Госземагенства.

По его словам, на темпы роста цены на землю будут влиять три основных фактора. Первый – развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса и инфраструктуры села. Второй – консолидация земель в большие массивы для удобства ее обработки. Третий – повышение качества грунтов.

«Чем быстрее эти процессы будут происходить в нашем государстве, тем быстрее будет расти цена. Но то, что она будет расти – это однозначно», - заявил С.ТИМЧЕНКО.

Он сообщил, что сегодня стоимость 1 га сельхозземли в западноевропейских странах, таких, как Нидерланды, Франция достигает до 10 тыс. евро, стоимость 1 га земли в Польше, Венгрии - от 3 тыс. евро и выше. При этом качество земли в этих странах ниже, чем в Украине.

С.ТИМЧЕНКО напомнил, что Кабмин своим постановлением увеличил с 2012 г. коэффициент расчета нормативно-денежной оценки земли в 1,7 раза.

«Если по нормативно-денежному коэффициенту 1 га сельхозугодий сегодня в среднем стоит 11 800 грн., то с нового года он будет стоить 19 900 грн.

Если взять формулу расчета арендной платы земли, то сегодня аренда в среднем составляет за 1 га 350 грн., а с нового года она будет составлять 600–700 грн.», - уточнил глава Госземагентства.