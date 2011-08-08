Глава Госземагентства: спекуляций землей в Украине не будет

Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО утверждает, что спекуляций землей сельскохозяйственного назначения в Украине не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом С. ТИМЧЕНКО заявил сегодня, 8 августа, в Днепропетровске на семинаре по вопросу внедрения рынка земли.

«Спекуляция землей, которая была раньше, не повторится. Просто это будет невыгодно», - сказал глава Госземагентства.

По его словам, на перепродажу участка земли в первый год после покупки будет введена 100% госпошлина от нормативной оценки этого участка. На второй год пошлина составит 90%, на третий – 80% и т.д.- до 10 % на девятый год владения.

«Выгодно перепродавать землю будет где-то к 6-7-му году владения. Мы тем самым боремся со спекуляцией и одновременно стимулируем людей работать и производить продукцию на земле», - отметил С. ТИМЧЕНКО.

По его словам, мифы о том, что олигархи якобы скупят всю землю Украины – беспочвенны, поскольку, законопроект "О рынке земель» ограничивает владение землей отдельным гражданином в объеме не более 2 тыс. га.

«Законопроектом предусмотрены все моменты для недопущения скупки земельных участков на подставных лиц. Каждый гражданин, который захочет купить земельный участок и при этом сумма его сделки будет превышать 150 тыс. грн., должен предоставить налоговую декларацию о законности происхождения его денег», - отметил глава Госземагентства.

С.ТИМЧЕНКО подчеркнул, что, согласно нормам законопроекта, покупатель земли будет проходить в рамках защиты экономической конкуренции антимонопольную проверку на родственные связи с группами заинтересованных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня С.ТИМЧЕНКО, который провел в Днепропетровске семинар по вопросу внедрения рынка земли, заявил, что стоимость земли и ее аренды в Украине с каждым годом будет увеличиваться. По его словам, на темпы роста цены на землю будут влиять три основных фактора. Первый – развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса и инфраструктуры села. Второй – консолидация земель в большие массивы для удобства ее обработки. Третий – повышение качества грунтов.