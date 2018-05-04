Аграрии массово откладывают IPO

В июле уже два крупных аграрных холдинга заявили о том, что отложили размещение своих акций на биржах. Украинский производитель подсолнечного масла ViOiL Holding SA и Valinor Public Ltd, владеющая агропромышленными активами в России и Украине в один голос сослались на «неблагоприятную рыночную конъюнктуру».

В чем причина: у инвесторов «закончились деньги», или новичкам из украинского АПК не доверяют?..

В кильватере лидеров

Надо сказать, что размещения крупных игроков украинской аграрки на Варшавской и Лондонской биржах в действительности наделали шуму. И «Мироновский хлебопродукт», и«Кернел», и «Астарта» не только привлекли миллионы долларов на развитие, но и стабильно показывают рост стоимости акций. Иногда быстро и в разы, как тот же «Кернел» на Варшавской бирже, иногда долго и «со вкусом», как МХП в Лондоне. Последовавшие за ними «Авангард», «Милкиленд», «Овостар Юніон» и «КСГ Агро»от IPO привлекли чуть меньше, но тоже остались довольны. В таком кильватере инвесторам обычно очень удобно идти – если есть удачные примеры, то есть и доверие. Даже несмотря на продолжающиеся «долговые лихорадки» в еврозоне, постоянную критику украинского правительства за неуклюжее госрегулирование в аграрном секторе и т.д. Весной и в начале лета аналитики наперебой прогнозировали рост прямых иностранных инвестиций в АПК в этом году. Разнились только цифры прогнозов – в пределах 30-50%. И вот незадача – наступил июль, и мы услышали о «неблагоприятной конъюнктуре». Откуда она могла взяться? Отраслевые эксперты уверены, что причина отнюдь не в потере привлекательности отрасли и неблагоприятной конъюнктуре рынка, а только в не до конца добросовестном позиционировании отдельных компаний.

Воздушные замки

Чтобы понять, тенденция ли это, и стоит ли беспокоиться о перспективах всей отрасли, надо пристальнее посмотреть на тех, кто отложил «поход за деньгами»: что это за компании, и какие у них шансы. На своем сайте винницкая промышленная группа «ВиОйл» громко заявляет, что контролирует около 4% мирового рынка подсолнечного масла, общая мощность по переработке семян подсолнечника двух заводов компании составляет 511 тыс. тонн в год, мощности по хранению – 186 тыс. тонн семян подсолнечника.

От первичного публичного размещения своих акций на Варшавской фондовой бирже винничане планировали привлечь около 143 млн долларов. Менеджмент группы рисует красочную картинку своего развития, пытаясь убедить инвесторов в том, что перерабатывая сегодня 500 тысяч тонн семян подсолнечника в год и зарабатывая порядка 150 долларов на тонне сырого масла, за счет привлеченных с помощью IPO инвестиций, они увеличат свои производственные мощности и пропорционально свою прибыль. Явно завышенная прогнозная прибыль и как результат искаженный мультипликатор, приближающий «ВиОйл» практически к категории таких высокодоходных бизнесов как, например, портовая перевалка, для не очень внимательного инвестора действительно может стать хорошей приманкой. Но профессиональные биржевики наверняка понимают, что построить завод – еще не значит на нем зарабатывать. Отчего-то ведущие игроки – «Кернел», «Бунге», «Каргилл», «Гленкор» – имеющие стабильное финансирование, годами выстроенную систему закупок и логистики, качественный опыт строительства заводов не спешат с новыми проектами. Вероятно проблема в том, что об увеличении мощностей по переработке семечки успели заявить многие игроки рынка, а вот роста посевов подсолнечника и рапса как-то не наблюдается.

С каждым годом борьба за семечку ужесточается. Уже на сегодня перерабатывающих мощностей в Украине существует на 10,3 млн. тонн, а валовый сбор подсолнечника в 2010 году составил 7,3 млн тонн, и по словам Степана Капшука, главы ассоциации «Укроліяпром», в ближайшее время не стоит ожидать роста посевных площадей. Это значит, что уже сейчас перебор с мощностями. Например, посевные площади Винничины, родины «ВиОйл», под подсолнечник составляют 137 тыс. га, – а это всего 232 тыс. тонн сырья для всей области. Даже существующие на сегодня заводы компания загружает с натяжкой, при этом планируя до 2016 года увеличить переработку до 1,168 млн. тонн семечки. К тому же, презентуя свои конкурентные преимущества, претендент на европейские инвестиции умалчивает, что один из крупнейший украинских агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт» заканчивает строительство нового мощного маслопрессового завода, мощностью 500 тыс. тонн в год. И где? Все там же, в Винницкой области. Кроме МХП о планах построить маслоэкстракционный завод заявил и еще один небольшой игрок – кировоградская «Креатив групп», претендующая на сырье из той же Винницы.

Как ни странно, «Креатив групп» также готовится к IPO, рискуя построить еще один воздушный замок, поскольку сельхозпроизводители Кировоградской области, вспомнив о рациональном севообороте, только в текущем году сократили посевы подсолнечника на 26% – до 307 тыс. га. И теперь, региональной компании предстоит выдержать конкуренцию за сокращающуюся сырьевую базу с ведущими отечественными и международными монстрами. Возить же семечку из других областей тоже не удастся: во-первых, свободных объемов в стране практически нет, во-вторых, затраты на транспортировку в любом случае делают производство малорентабельным.

Выходит, что ведущие игроки рынка, исходя из реалий, даже не пытаются пока наращивать перерабатывающие отрасли, хотя могли бы это сделать с легкостью. В то время как мелкие компании, напротив, стремятся найти средства для строительства заводов. Инвесторы не могут не задаться логичным вопросом - зачем?

Украинские эксперты предполагают, что речь идет не о реальных планах, а о базарной тактике расхваливания своего товара. Если крупные компании размещали акции, имея четкие стратегические планы развития, то их последователи, очень похоже, эксплуатируют созданный позитивный образ в действиях, конечной целью которых, вполне возможно, является лишь получение денег. Именно это обстоятельство настораживает аналитиков.

Переборчивый инвестор

Что это, некомпетентность менеджмента или явный обман? Конечно, у таких компаний остается шанс привлечь инвестиции на бирже, однако это могут быть их последние миллионы. На таком фоне доверие также могут терять и другие на самом деле успешные украинские компании, торгующие своими акциями.

Какого уровня бизнесмены могут попасться на приманку – сложно гадать. Очевидно, мировые финансовые центры уже поднаторели в украинских аграрных реалиях – информации о планах развития отечественных холдингов у них предостаточно. В завышенные показатели прибыльности не верит никто, к тому же, когда основные «сливки» с рынка уже сняты крупными холдингами, которые не собираются уступать свои позиции. Вместе с тем, было бы преждевременно говорить об охлаждении ожиданий от украинского АПК в целом. Как бы то ни было, стабильный рост цен на продовольствие, повышение спроса на него и высокий процент распаханности украинских земель являются долгосрочными факторами роста акций отечественных аграриев. Поэтому и «ВиОйл» и «Валинор» не отменили выход на биржу, а лишь отсрочили его. Деньги у инвесторов есть, с чем согласны все без исключения украинские аналитические группы. Просто к IPO теперь надо готовиться еще тщательнее, поскольку уровень прибыльности аграрных проектов будет подвергаться все большим сомнениям.

Сергей Карпенко