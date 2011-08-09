В Херсонской обл. за две недели раскрыто 43 преступления в сфере реализации зерна

В Херсонской области за две недели раскрыто 43 преступления в сфере реализации зерновых и технических культур нового урожая.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, с 25 июля на территории области проходит целевая отработка рынка зерновых и технических культур, что связано с предупреждением и раскрытием преступлений, связанных со сбором урожая зерновых текущего года, прежде всего, сохранения зерна, приобретённого государством для формирования продовольственного госрезерва.

В рамках отработки проверяются элеваторы, хлебоприёмные пункты, зернотоки и другие объекты, связанные с хранением, производством и реализацией зерновых. А также, - предприятия, действующие на рынке заготовки и реализации зерна на предмет целевого использования бюджетных средств в рамках программ поддержки развития предприятий агропромышленного комплекса.

Из числа раскрытых за указанный период 43 преступлений, 10 уголовных дел возбуждены по фактам кражи, 14 - за мошенничество, 6 - за присвоение, растрату имущества или завладение им, при помощи служебного положения, 13 - за злоупотребление служебным положением или властью, превышение полномочий, служебную подделку, халатность, получение и дачу взятки. Всего с начала отработок проверены 41 предприятие, которые осуществляют свою деятельность в сфере зернооборота. Задержаны 9 человек совершивших преступления, выявлены -9, арестованы - 5. По возбуждённым уголовным делам обеспечено возмещение убытков на сумму 1,12 тыс. грн.

В отработка кроме сотрудников управлений по борьбе с экономическими преступлениями и с организованной преступностью были задействованы сотрудники Госавтоинспекции.