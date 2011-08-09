В Черниговской обл. усилен контроль состояния поверхностных вод р.Судость

На территории Черниговской области с целью выявления возможного влияния загрязнения р. Судость установлен усиленный контроль над состоянием поверхностных вод вблизи с. Гремяч Новгород-Сиверского района (3 км от устья).

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

По состоянию на 8 августа содержание фосфат-иона в воде составляет 1,14 мг/куб. дм (превышение предельно допустимых концентраций в 6,7 раза), марганца – 0,12 мг/куб. дм (превышение предельно допустимых концентраций в 12 раз). Содержание растворимого кислорода составило 5,64 мг/куб. дм. Вместе с тем, в пределах Черниговской области признаков гибели рыба не зафиксировано.

Поскольку ситуация относительно загрязнения фосфат-ионами р. Судость на территории Черниговской области не стабилизировалась, усиленный контроль над состоянием поверхностных вод в р. Судость будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, в конце июля на территории России в р. Судость произошел массовый мор рыбы. Анализы проб воды р. Судость подтвердили снижение показателей растворимого кислорода в воде в результате попадания в реку во время сильных ливней из торфяных болот микроэлементов, вызывающих гнилостные процессы и окрашивающих воду в красно-бурый цвет.