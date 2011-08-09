Аграрный фонд реализовал на Житомирщине 8 тыс. тонн муки

Аграрный фонд, по состоянию на 1 августа т.г., реализовал хлебопекарным предприятиям Житомирской области 8 тысяч тонн пшеничной и ржаной муки по ценам, на 15-23% ниже рыночных, с целью удержать в регионе цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что реализация пшеничной муки из Аграрного фонда осуществляется с госпредприятия "Черняховский КХП" Черняховского района, а ржаной - с ООО "Житница" (г. Новоград-Волынский).

В области также планируется расширить сеть фирменных точек продажи хлеба хлебозаводами области, в которых хлебобулочные изделия будут продаваться практически без наценок.

Согласно сообщению государственной инспекции по контролю над ценами в Житомирской области, в середине июля т. г. хлебозаводы области подняли цены в связи с подорожанием газа.

Цены на хлеб были стабильными с апреля, но после 1 июля хлебозаводы региона начали поднимать цену на продукцию, от 3,4% до 4%. Подорожание незначительное – до 10-20 коп. за буханку.

Так, в Житомире буханка хлеба «Украинский» (черный круглый) весом 800 г стоит 3 грн. 76 коп. (до подорожания – 3 грн. 62 коп.), 700-граммовый белый «Корбутовский» - 3,62 грн. (стоил 3,49 грн.), а такая же по весу буханка белого хлеба «Обеденный» - 3 грн. 82 коп. (было 3,67 грн.) (цены указаны по данным инспекции).

В частности, в июле т.г. повысили на 4-14% цены на массовые сорта хлеба ПАО «Новоград-Волынский хлебозавод», ООО «Бердичевский хлебозавод», ЗАО "Золотой каравай". Среднеобластной уровень розничных цен на хлеб вырос в указанном периоде на 2-3%.