В Кировоградской обл. возвращены в госсобственность более 900 га земель водного фонда

Прокуратура Кировоградской области в судебном порядке вернула в государственную собственность более 900 га земель водного фонда, незаконно занятых в результате злоупотреблений должностных лиц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре области.

В 2003 году Онуфриевская районная государственная администрация и ОАО «Станция Приднепровская» заключили договор аренды земельного участка водного фонда общей площадью 903,4 га. Впоследствии должностные лица РГА, действуя в интересах третьих лиц, совершили служебную подделку и единолично заключили приложение к данному договору. В соответствии с изменениями договор аренды земельного участка водного фонда ОАО «Станция Приднепровская» считался заключенным на 49 лет.

По данному факту в 2008 прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.365 Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.366 УК Украины, в отношении бывшего председателя Онуфриевской райгосадминистрации. Также прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Кировоградской области по поводу признания недействительным приложения к договору аренды земельного участка. Решением суда исковые требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме. По результатам кассационного пересмотра решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а жалоба ООО «Станция Приднепровская» - без удовлетворения.

Кроме того, решением Хозяйственного суда Кировоградской области ОАО «Станция Приднепровская» обязано освободить самовольно занятый земельный участок и вернуть его в собственность государства.