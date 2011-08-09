В Черниговской области прогноз валового сбора зерна увеличен до 1,8 млн. тонн

На Черниговщине прогноз валового сбора зерна пересмотрен в сторону увеличения — с 1,7 млн. тонн зерна до 1,75-1,8 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации, урожайность зерновых культур в этом году на Черниговщине в среднем почти на четверть выше, чем в прошлом году. Так, в прошлом году при чрезвычайно сложных погодных условиях сельхозпроизводители области собрали урожай зерновых со средней урожайностью 19,9 центнера с гектара. Вопреки непростым климатическим условиям нынешней весны и лета, зерновые культуры в регионе дают большую урожайность – 25,1 центнеров с гектара.

В связи с этим предыдущий прогноз валового сбора зерна в области пересмотрен в сторону увеличения (в прошлом году собрали немного больше 1,5 миллиона тонн зерна). Увеличение ожидается за счет поздних зерновых культур, в частности кукурузы, на вегетацию которой климатические условия повлияли наименьшим образом и которая в структуре урожая зерновых занимает около 50%.

На сегодня в области обмолочено почти 90% прогнозируемых площадей, занятых ранними зерновыми культурами, собрано свыше 750 тысяч тонн зерна. Практически завершен сбор озимой и яровой пшеницы, гороха, приближается к завершению уборка урожая озимой ржи и ячменя.