При введении рынка земель Госземагентство станет распорядителем около 12 млн. га

При введении рынка сельскохозяйственных земель Государственное агентство земельных ресурсов Украины станет распорядителем около 12 млн. га земель государственной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, с введением рынка земель в государственную собственность перейдет около 10-12 млн. га земли, среди которых 3 млн. га пашни, 5 млн. га сельхозугодий другого назначения, более 330 тыс. невытребованных паев и 1,8 млн. га отумершего наследства.

По словам главы ведомства Сергея ТИМЧЕНКО, на Госземагентство и его территориальные органы будут возложены новые функции – быть распорядителем земель сельхозназначения государственной собственности.

Глава Госземагентства также отметил, что совместно с Центром государственного земельного кадастра проводится работа по введению автоматизированной системы кадастра, которая будет введена с 1 января 2013 года.

По его данным, программное обеспечение для запуска системы подготовлено и апробировано в трех районах Винницкой области. При этом наполнение информационной базы будет происходить в два этапа – внесение существующей информации и оцифровка архивов, а также внесение до 2020 года всей обновленной и уточненной информации о земельных участках в пределах границ Украины.