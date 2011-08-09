Во Львове состоится Праздник Хлеба

21 августа во Львове состоится VII Праздник Хлеба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в этом году все, кто 21 августа посетит Музей народной архитектуры и быта на Чернечьей горе во Львове, будут иметь возможность снова попробовать вкусный хлеб и хлебобулочные изделия - ведь именно здесь будет проходить VII Праздник Хлеба.

«Уже в седьмой раз Гильдия частных пекарей и кондитеров Львовской области приглашает всех прийти на Праздник Хлеба, который состоится 21 августа. Мы обещаем, что нынешние празднования подарят всем посетителям множество положительных впечатлений. Ведь за шесть лет этот вкусный праздник уже стал традиционным и с каждым годом все более популярным во Львове, в области и за ее пределами. Ежегодно погода способствует, и посетители охотно наслаждаются хорошей украинской музыкой, пробуют изделия пекарей и кондитеров, дегустируют новинки и караваи, испеченные наилучшими мастерицами этого дела», - сообщили организаторы празднования.

Одной из особенностей нынешнего празднования станет культурная программа от представителей национально-культурных обществ Беларуси, Литвы, Греции, Германии и других стран.

«Мы пытаемся своей инициативой убеждать пекарей и кондитеров из других областей перенимать это дело и организовывать Праздник Хлеба во всех уголках Украины. И нам это удается, поскольку уже в 2010 году Праздник Хлеба начали в Ивано-Франковске. А уже второй год подряд Праздник Хлеба проводится в Ривне. Мы рады, что данное празднование набирает всеукраинскую силу. Ежегодно Праздник проводят и наши польские партнеры – пекари, которые пожалуют в этом году к нам с большой делегацией для того, чтобы поддержать, пообщаться, обменяться опытом и просто отдохнуть», - рассказали организаторы праздника.