Аграрии уже намолотили 32,2 млн. тонн зерна

В Украине на 8 августа текущего года ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,6 млн. га (94% от прогноза), намолочено 32,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га (в 2010 г. - 24,7 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Пшеница обмолочена на площади 6,4 млн. га (95%), намолочено 21,8 млн. тонн зерна при урожайности 34,2 ц/га. По данным министерства, соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 60% до 40%. Ячмень обмолочен на 3,6 млн. га (96% от прогноза), намолочено 9,1 млн. тонн зерна при урожайности 25,5 ц/га. Горох обмолочен на 252 тыс. га (97%), намолочено 388 тыс. тонн зерна, урожайность 15,4 ц/га. Рожь собрана на 245 тыс. га (87%), намолочено 564 тыс. тонн зерна при урожайности 23 ц/га.

Рапс обмолочен на площади 773 тыс. га (90%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га.

Кроме того, сообщается, что южные регионы начали сбор поздних крупяных культур.

Гречиха собрана на площади 2,7 тыс. га, намолочено 3,1 тыс. тонн зерна при урожайности 11,2 ц/га. Просо обмолочено на площади 5 тыс. га, получено 9,2 тыс. тонн зерна при урожайности 18,2 ц/га.

Напомним, уборке подлежит 12,1 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Минагропрод прогнозирует урожай зерна в текущем году в объеме 50 млн. тонн.