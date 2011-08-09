Государство будет контролировать использование земель – Присяжнюк

Государственные органы будут контролировать оборот сельскохозяйственных земель и их использование.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита к Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Земля – это не обычный товар. Это товар, который обременен государственными требованиями. Есть нормы нагрузки на 100 га. Они должны выполняться», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам главы Минагропрода, главный приоритет в вопросе реализации земельной реформы – обеспечение продовольственной безопасности государства. «Этот вопрос выписан в директиве ООН. Потому реформой предусмотрены штрафные санкции и возможность конфискации земли и перепродажи ее другому эффективному владельцу», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что в случае продажи земельных участков, которые входят в единый массив и используются в севообороте, их продажа будет осуществляться исключительно при условии последующего использования этих земельных участков в севообороте до окончания периода ротации севооборота.

Кроме того, в первом чтении принят Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за использованием земельных ресурсов, которым предлагается внедрить механизм компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям расходов, понесенных на выполнение мер по повышению плодородия почв, при условии позитивного баланса питательных веществ, а также возмещения землепользователями средств в государственный бюджет при отрицательном балансе.