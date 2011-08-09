В Украине зерно подешевеет, но на цене хлеба это не отразится – эксперт

Генеральный директор компании "Зернопродукт МХП" Николай КУЧЕР прогнозирует, что стоимость зерна в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшится, однако на стоимости хлеба снижение цен на зерно никак не скажется.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«Стоимость зерна по сравнению с прошлым годом уменьшится. Думаю, она будет колебаться на уровне 1 600 – 1 700 гривень за тонну пшеницы 3-го класса», - прогнозирует гендиректор" Зернопродукт МХП ". По его мнению, причиной тому стало введение пошлины на экспорт зерна, а также отмена возмещения НДС при этом.

«Это, конечно, повлияет на рентабельность растениеводства в сторону уменьшения», - считает Н.КУЧЕР.

Он также отметил, что на стоимости хлеба снижение цен на зерно никак не скажется. «Думаю, что стоимость хлеба в розничной сети просто не будет увеличиваться, но и уменьшаться тоже вряд ли будет», - добавил эксперт.

Справка УНИАН. "Зернопродукт МХП" создан компанией "Мироновский хлебопродукт" в 2005 году и занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, а также животноводством. В состав "Зернопродукт МХП" входят 17 филиалов в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Черкасской областях, которые обрабатывают около 120 тыс. га сельхозугодий.

90% акций "Зернопродукт МХП" принадлежит "Мироновскому хлебопродукту", 10% - генеральному директору компании Николаю КУЧЕРУ.