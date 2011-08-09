Завтра в Украине похолодает, ожидаются дожди

10 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях местами пройдет небольшой дождь; в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ливни также пройдут в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. На остальной территории - без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге 19-24°; днем в западных, большинства северных и Винницкой областях 17-22°, на остальной территории 24-29°, в южных, восточных областях и в Крыму местами 30-35°.

В Киеве и области пройдут дожди, местами грозы, ночью и утром сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 17-19°.

9 августа температура воды в Черном море 20-24°, Азовском море 24-26°, в Днепре возле Киева 22°.