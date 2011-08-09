МинАП приобретет у Херсонского машзавода до 300 комбайнов для уборочной-2012

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приобретет у ООО «Херсонский машиностроительный завод» до 300 зерноуборочных комбайнов для использования в уборочной кампании 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на соответствующее заявление председателя Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА.

В частности, договоренность о приобретении указанной техники была достигнута между министром аграрной политики и продовольствия Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ и собственниками ХМЗ 3 августа во время рабочего визита министра на предприятие.

В сообщении не указывается сумма контракта и срок выполнения контракта. Но, по информации министра, указанная техника будет передана для эксплуатации Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Также отметим, что речь идет о приобретении новой серийной модели зерноуборочного комбайна производства ХМЗ – «Скиф». Заявляемая заводом стоимость комбайнов: «Скиф 230» - 1,17 млн. грн., а «Скиф 250» - 1,25 млн. грн.

Как сообщил на встрече с министром собственник ХМЗ Александр ОЛЕЙНИК, до конца текущего года предприятие планирует выпустить до 100 единиц таких комбайнов.

Справка УНИАН. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО “НПП” БелоцерковМАЗ “(Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью переходит на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».