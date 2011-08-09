Гидрометцентр повысил прогноз урожая подсолнечника до 7,5 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр повысил прогноз урожая подсолнечника в текущем году до 7,5 млн. тонн против 6,3 млн. тонн, прогнозируемых ранее.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна АДАМЕНКО.

«Урожайность ожидается в среднем по Украине на уровне 16,3 ц/га, а валовой сбор может достичь 7,5 млн. тонн. Это может быть наибольший валовой сбор за последние годы», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

Она отметила, что предыдущий прогноз Гидрометцентра по урожаю подсолнечника составлял 6,3 млн. тонн, но валовой сбор увеличен за счет расширения площадей посевов более чем на 400 тыс. га по сравнению с предварительными данными и хорошего состояния посевов.

Т.АДАМЕНКО сообщила, что на сегодняшний день в целом по Украине площади под подсолнечником очень хорошо увлажнены, несмотря на то, что в нескольких районах Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей отмечается засуха. Также культура получает оптимальное количество тепла.