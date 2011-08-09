В Кировоградской области в июле более всего подорожали яйца, подешевели – овощи

В Кировоградской области в июле 2011 года наиболее существенно подорожали яйца (на 17,3%), подешевели – овощи (на 31,5%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом, по сравнению с предыдущим месяцем, в области в июле на 2,1-5,6% подорожали кофе, хлеб, сахар, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло и растительные жиры.

На 31,5% подешевели овощи, в том числе, капуста – на 62,5%, свекла – 58,2%, лук – 46,4%, морковь – 38,2%, картофель – 30,1%. На 0,5-2,3% снизились цены на молоко, масло, маргарин и фрукты. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,2%.

В сфере охраны здоровья, в целом, произошло подорожание на 0,2%, за счет повышения стоимости санаторно-курортных услуг - на 1,7%.

при этом цены на транспорт снизились на 0,1%, за счет удешевления пассажирских железнодорожных перевозок на 0,5%, стоимости горюче-смазочных материалов на 0,3%.

В целом, в июле 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен в Кировоградской области составил 98,6%, с начала года – 103,7%.