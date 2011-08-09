Гидрометцентр прогнозирует урожай сахарной свеклы в объеме 18 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай сахарной свеклы в 2011 году в объеме 18 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна АДАМЕНКО.

«Мы видим, что такие благоприятные агроклиматические условия, которые сложились на данный момент, дают повод прогнозировать урожайность на уровне 330 ц/га и валовой сбор свеклы около 18 млн. тонн», - сказала Т.АДАМЕНКО. Она отметила, что это первый, предварительный прогноз урожая этой культуры, и в дальнейшем он может быть откорректирован.

В Гидрометцентре напомнили, что в прошлом году было собрано 13,7 млн. тонн сахарной свеклы, ее урожайность составила 279 ц/га.