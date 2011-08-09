В Черниговской области подорожали животные жиры и мясопродукты

В Черниговской области в июле этого года более всего подешевели овощи, а подорожали животные жиры и мясопродукты.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На потребительском рынке области в июле 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего (на 34,1%) подешевели овощи, в том числе капуста – на 69%, свекла – на 53,5%, огурцы – на 41,5%, лук – на 38,3%, морковь – на 37,2%, картофель – на 35,6%, помидоры – на 32,1%. Кроме того, на 0,2-4,8% снизились цены на фрукты, какао и рис. Вместе с тем, на 17,7% подорожали животные жиры, на 0,4-8% – яйца, мясо и мясопродукты, масло, рыба и продукты из рыбы, кондитерские изделия из сахара, сахар.

Рост цен в сфере охраны здоровья на 0,9% в основном обусловлен подорожанием фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 2%.

Цены на транспорт в целом выросли на 0,2%, что в первую очередь вызвано ростом стоимости перевозок железнодорожным пассажирским транспортом на 0,9% и подорожанием обслуживания и ремонта собственных транспортных средств на 0,7%.

Индекс потребительских цен (инфляции) в июле 2011 года в Черниговской области составлял 99,4%, в Украине – 98,7%; с начала года в области – 105,2%, в Украине – 104,6%.