В Донецкой области с начала года 23 человека отравились грибами, из них 2 – смертельно

В Донецкой области за 7 месяцев текущего 2011 года 23 человека отравились дикорастущими грибами, из них 2 – смертельно.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Согласно сообщению, в Донецкой области по состоянию на 1 августа текущего года в городах. Донецк, Белозерское, Горловка, Енакиево, Константиновка, Краматорск, Макеевка, Мариуполь, а также в Славянском районе было зарегистрированы 13 случаев отравлений дикорастущими грибами с 23 пострадавшими, из них трое - дети до 14 лет. Летальный исход был зарегистрирован у двух пострадавших.

В облСЭС отметили, что за аналогичный период прошлого 2010 года в регионе было зарегистрировано 14 случаев данных отравлений с 18 пострадавшими, 6 – с летальным исходом.