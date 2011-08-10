Минагропрод инициирует стимулирование экспортеров зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспокоено низкими объемами экспорта зерновых в новом маркетинговом году и в сентябре предложит правительству рассмотреть вопрос о стимулировании экспортных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в июле – первой декаде августа из Украины было экспортировано 760 тыс. тонн зерновых, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей структуре экспорта 500 тыс. тонн занимал ячмень. Как отметил министр, министерство обеспокоено такими низкими темпами экспорта, которые не коррелируют с ранее заявленными прогнозами экспорта в 2011/12 маркетинговом году (МГ) из Украины 23 млн. тонн зерновых. В этой связи по итогам августа министерство может инициировать на уровне Кабинета министров введение механизмов стимулирования для экспортеров. Одним из них, сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, может стать первоочередное возмещение НДС для экспортеров, закупающих зерно непосредственно у производителя.

«Мы хотели бы выступить с инициативой, чтобы НДС экспортерам возвращался, если он купил зерно непосредственно у производителя. Это очень важно для нас», - сказал министр, отметив при этом, что данная инициатива уже нашла предварительное одобрение на уровне профильного комитета Верховной Рады, а также главы правительства Николая АЗАРОВА.

Как сообщал УНИАН, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 МГ может составить до 23 млн. тонн.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.