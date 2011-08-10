Минагропрод прогнозирует урожай ранних зерновых на уровне 34 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай ранних зерновых на уровне 34 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы прогнозируем, что после завершения уборки – осталось скосить на площади 500 тыс. га – урожай ранних зерновых будет на уровне 34 млн. тонн», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине на 8 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,6 млн. га (94% от прогноза), намолочено 32,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га (в 2010 г. - 24,7 ц/га).