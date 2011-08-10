Урожай гречихи в этом году составит 370-380 тыс. тонн – Присяжнюк

Урожай гречихи в текущем году составит 370-380 тыс. тонн. Об этом сегодня во время брифинга в Кабинете министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«В целом гречихи в этом году мы планируем собрать 370-380 тыс. тонн. При этом внутреннее потребление у нас составляет 160-180 тыс. тонн в зерне. То есть гречкой Украина будет обеспечена в этом году с запасом», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он напомнил, что южные регионы Украины начали уборку поздних крупяных культур. Гречиха убрана на площади 4 тыс. га, что составляет 1% от прогноза, намолочено 4,1 тыс. тонн зерна при урожайности 10,2 ц/га. Просо обмолочено на площади 8,4 тыс. га (5% от прогноза), получено 15,8 тыс. тонн зерна при урожайности 18,7 ц/га.