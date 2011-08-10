Минагропрод намерен инициировать удешевление минудобрений на внутреннем рынке

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено инициировать удешевление минеральных удобрений на внутреннем рынке.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Кабинета министров, об этом сообщил сегодня во время брифинга в КМУ министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

В сообщении пресс-службы говорится, что стоимость минеральных удобрений на внутреннем рынке Украины за последние пять лет выросла более чем втрое, и теперь значительно превышает стоимость тех же удобрений за рубежом. По словам министра, эту проблему правительственные чиновники будут решать уже в ближайшее время.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что для увеличения валового производства зерновых аграрии должны увеличить показатели внесения питательных веществ, но выполнению этой задачи не способствует динамика цен на минеральные удобрения. «В 2006 году затраты на внесение минеральных удобрений на один гектар посевных площадей составляли 500 грн. В 2011 году, по прогнозу, эти расходы будут составлять 1 600 грн. Другими словами, стоимость минеральных удобрений за последние пять лет выросла более чем втрое», – заявил министр.

При этом, по его словам, стоимость одной тонны минеральных удобрений на внутреннем рынке составляет 401 долл., а стоимость экспортированной тонны тех же удобрений – 300 долл. «Как следствие, из 5,2 млн. тонн минеральных удобрений, которые производятся в Украине, только 1,2 млн. тонн идут на внутреннее потребление, а все другое –

экспортируется», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также добавил, что уже доложил об этой ситуации премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ. «Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на заседании Кабинета министров, после чего будут разработаны предложения по системе удешевления удобрений на внутреннем рынке», – сказал министр.

Сообщается также, что сегодня сельхозпроизводители продолжают закупку минеральных удобрений для внесения их под урожай в следующем году. По состоянию на 5 августа, с учетом переходных остатков, в наличии есть 175 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, что составляет 37% от заявленных.