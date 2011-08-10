Сезон охоты в Украине начнется 13 августа – Присяжнюк

Сезон охоты в Украине в этом году начнется с 13 августа, кроме южных и восточных областей.

Об этом заявил в среду на брифинге Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Сегодня мы подпишем постановление. По всем областям, кроме южных и восточных, охота начнется 13 августа", - сказал министр.

Он заметил, что в южных и восточных областях, где сохраняется высокая температура воздуха, решение будет приниматься местными органами власти, после предварительного согласования с МЧС.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил внести изменения в распоряжение №730-р от 1 августа 2011 года, которым запрещалось открытие охоты на пернатую дичь. Глава Правительства отметил, что мотивом запрещения был прогноз, который обещал жару в августе и, соответственно, повышенную пожарную опасность. Однако прогноз не исполняется для многих регионов Украины, следовательно, запрещать в них охоту нет оснований.