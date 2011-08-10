АМКУ и производители намерены создать группу для изучения колебания цен на молоко

Антимонопольный комитет Украины и производители молочных продуктов приняли решение о создании при АМКУ рабочей группы для обстоятельного исследования ситуации, связанной с колебанием рыночных цен на молоко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета. Такое решение принято сегодня во время встречи заместителя председателя АМКУ Михаила РУСИНСКОГО с представителями Молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Кроме того, по результатами встречи принято протокольное решение, которое определяет конкретные мероприятия, направленные на устранение недостатков в функционировании этого рынка, которые возникают во время формирования цен на молочную продукцию.

«Убежден, что сотрудничество комитета и представителей бизнеса в рамках деятельности рабочей группы позволит эффективно решать неотложные проблемы развития экономической конкуренции в молочной отрасли, а также оперативно реагировать на изменения в структуре рынка», – подчеркнул М.РУСИНСКИЙ.

Заместитель председателя комитета также отметил, что внимание органов Комитета на рынке молока остается прикованным к предупреждению и прекращению заговоров, злоупотреблений монопольным положением, случаев недобросовестной конкуренции.