Курятина крупных, вертикально интегрированных предприятий соответствует нормам качества – результаты исследования

Курятина крупных, вертикально интегрированных предприятий соответствует нормам качества.

Такие результаты проверки качества куриного мяса УНИАН сообщили в Столичном Институте потребительских экспертиз.

«Результаты показали четкую тенденцию - крупные, современные, вертикально интегрированные производства выпускают качественную продукцию и обладают при этом инструментами контроля ее качества в супермаркетах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что были исследованы пять образцов продуктов из курятины (целая тушка, окорочка, филе), из которых четыре приобретено в больших супермаркетах, и один образец - на рынке. В экспертизе приняла участие продукция ТМ «Наша Ряба», ТМ «Гаврилівські курчата», ТМ «Агрофирма «Вільхівська», ТМ «Курка Чеботурка» и птицефабрики «Волочиська», общая доля которых на украинском рынке составляет около 75% рынка.

Исследование проводилось в сертифицированной лаборатории исследований химико-биологических и радиологических факторов УкрНИИ "Ресурс" Государственного агентства резерва Украины.

Сообщается, что в результате анализов один образец - ТМ «Наша Ряба» («Мироновский хлебопродукт») в лаборатории признали полностью качественным и пригодным к употреблению без опасений. Во всех остальных образцах, проходивших экспертизу, были обнаружены отклонения от нормы по микробиологии (в частности, по антибиотикам и наличию кишечной палочки), что является несоответствием нормативам ГОСТа, которые нормируют допуски для подобной продукции. В частности, кишечная палочка была обнаружена в курятине ТМ «Гаврилівські курчата» и ТМ «Курка Чеботурка». При этом отмечается, что содержание кишечной палочки в ГОСТе не нормируется, поскольку предполагается, что продукт перед употреблением пройдёт определенную термообработку (варку, жарку, тушение). Кроме того, количество мезофильных аэробных микроорганизмов превысило норму у всех участников теста, кроме ТМ «Наша Ряба». «Эти микробы могут быть отнесены к санитарно-гигиеническим индикаторам в меньшей мере, чем другие санитарно-показательные микроорганизмы. Однако продукты, в которых обнаружено большое количество таких бактерий, даже непатогенных и не изменяющих органолептические показатели, нельзя считать безопасными для здоровья. Значительное количество жизнеспособных клеток в пищевых продуктах свидетельствует либо о недостаточной термической обработке сырья, либо о не вполне тщательной мойке и дезинфекции оборудования, либо о неудовлетворительных условиях хранения, при которых развиваются определенные группы микроорганизмов», - пояснили в сообщении. Кроме того, антибиотики были обнаружены в одном образце - ТМ «Курка Чеботурка», и в довольно большой концентрации – 1,39 ед./мл, при нормативе не более 0,01 ед./мл.

По физико-химическим показателям - кислотному и перекисному числу, ни у одного участника теста не оказалось наивысшей оценки – ТМ «Гаврилівські курчата», ТМ «Вільхівська», ТМ «Курка Чеботурка» и «Волочиська» подпали под категорию «сомнительная свежесть», но при этом не вышли за рамки ГОСТа. Курятина «Нашей Рябы» оказалась свежее конкурентов, но максимальный балл также не получила. При этом отмечается, что эти показатели зависят не только от производителей, но и от условий хранения продукции в магазинах.

«Несмотря на нарушения, обнаруженные в четырёх образцах, есть их всё-таки можно без особого риска, но при одном условии. Эти продукты перед приготовлением пищи нужно очень тщательно промывать, а потом также тщательно подвергать тепловой обработке», - говорится в сообщении.