Азаров принял участие в открытии завода по очистке семян в Запорожской области

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ принял участие в открытии завода по очищению элитных и репродуктивных семян зерновых и масленичных культур ООО «Укрнасинняпром» в Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство завода было завершено в июле текущего года.

Справка УНИАН. ООО «Укрнасинняпром» - завод по доработке элитных и репродуктивных семян зерновых и масличных культур с использованием инновационного энергосберегающего оборудования производства компании «Симбриа» (Cimbria, Дания).

Предприятие создано 2 марта 2009 года.

Строительство завода началось в июне 2010 года и было завершено в июле 2011 года.

Стоимость проекта 5 млн. евро. Окупаемость – 5 лет.

Мощность завода - 25 тыс. тонн семян в год.

Предприятие будет обеспечивать сельхозтоваропроизводителей юга Украины семенами зерновых и технических культур на уровне мировых стандартов.

Предприятие входит в структуру агрохолдинга ООО «Торговый дом «Украгрпром».