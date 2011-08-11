Украина должна стать мощным экспортером свинины - Присяжнюк

Украина должна стать мощным экспортером свинины. Об этом сегодня сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Главное задание в этой отрасли – не только отойти от импортозависимости, но и стать одним из основных экспортеров этого продукта», - заявил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вскоре в Украине будет принята программа развития свиноводства. «Мы должны найти новую схему и новые технологии выращивания и производства свинины. Это позволит, во-первых, наконец, отойти от импортозависимости, во-вторых, увеличить занятость и доходы сельского населения», – отметил министр.

По его словам, в основу этого проекта положен принцип государственно-частного партнерства. «То есть, государство должно создать все условия и оказать поддержку, чтобы крестьяне могли получить в лизинг необходимое оборудование, закупить поросят, корма и прочее. Это первый практический проект по привлечению сельских хозяйств к развитию аграрно-промышленного комплекса», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным Минагропрода, на сегодняшний день 50% свинины производится именно в личных крестьянских хозяйствах. «Семья, которая будет выращивать 20 свиней в ангарах, за год сможет заработать от 50 до 113 тыс. грн. Это реальные доходы сельской семьи. И это важный социальный аспект свиноводства», – отметил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в ближайшее время состоится обсуждение проекта при участии ведущих научных работников, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства.