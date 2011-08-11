Экспортный потенциал зерна Украины в текущем году составляет 24 млн. тонн - Азаров

Экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью Запорожскому областному телевидению.

При этом он отметил, что Украина, Россия и Казахстан с учетом их экспортного потенциала зерна могут занять четверть мирового рынка.

«24 млн. тонн в этом году. Вместе с Россией и Казахстаном мы можем на себя взять почти четверть мирового экспорта зерна», - сказал премьер.

Он также отметил, что в текущем году урожай зерновых в Украине ожидается на уровне 50 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе IX заседания украинско-российского форума на тему "Вторая волна мирового кризиса. Перспектива украинско-российских отношений" заявил, что считает необходимым объединение экспортных возможностей Украины, России, Беларуси и Казахстана на мировом рынке зерна.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.