В Полтавской области подорожали яйца и подсолнечное масло

В Полтавской области в июле 2011 г. подешевели овощи и фрукты, подорожали - яйца и подсолнечное масло.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавском областном управлении статистики.

По их данным, на потребительском рынке области в июле 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 2,4%. Из продуктов питания подешевели овощи - на 34,1%, фрукты - на 4,2%, сливочное масло - на 0,4%. Вместе с тем, подорожали яйца - на 4,5%, подсолнечное масло - на 2,9%, мясо и мясопродукты - на 2,4%, хлеб - на 0,8%, молоко - на 0,7%, макаронные изделия, сыр и мягкий сыр (творог) - по 0,5%, рыба и продукты из рыбы - на 0,3%.

В сфере здравоохранения снижение цен в июле т.г. на 0,1% стало следствием удешевления на 0,2% фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования.

Увеличение стоимости перевозок автодорожным пассажирским транспортом (на 1,6%) обусловило повышение цен по транспорту в целом на 0,7%.

На 0,4-1,0% выросли в июле т.г. в области цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, в сфере образования, ресторанов и гостиниц, отдыха и культуры. На 0,1% снизились цены на одежду и обувь.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июле 2011 года по Полтавской области составил 98,9%, с начала года - 104,5%, по Украине - 98,7% и 104,6% соответственно.