За каждую новую корову правительство обещает агропредприятиям 5 тыс. грн.

Правительство намерено выплачивать аграрным предприятиям 5 тыс. грн. за каждую новую корову производительностью свыше 4,3 тыс. литров молока в год.

Об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По предоставленной информации, правительство одобрило предложение Минагропрода о выплате сельхозпредприятиям по 5 тыс. грн. за каждую новую корову производительностью свыше 4,3 тыс. литров.

По мнению министра, это будет хорошей мотивацией для увеличения поголовья скота и роста объемов производства молока.

Как сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, наращивание объемов высокопродуктивного молочного скотоводства – главный приоритет Минагропрода в сфере животноводства. «В этом году мы предусмотрели 500 млн. грн. на компенсации стоимости строительства или реконструкции ферм и еще 300 млн. грн. – на компенсацию процентов по кредитам, которые привлечены для строительства ферм», – сообщил министр.

Кроме того, по его словам, продолжает действовать Программа по возмещению аграриям средств, потраченных на закупку у населения телок для откорма, в размере 7 грн. на килограмм живого веса. «Сегодня правительство прилагает все усилия, чтобы стимулировать развитие молочной отрасли. Я думаю, уже со следующего года у нас есть шанс улучшить динамику», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.