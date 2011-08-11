В Черкасской области в июле подешевели овощи

В Черкасской области в июле 2011 года больше всего подешевели овощи – на 34,5%. Вместе с этим, на 6,6-1,2% подорожали животные жиры, яйца, масло, мясо и мясопродукты, сахар и хлеб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в Черкасской области на потребительском рынке в июле 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Более всего (на 34,5%) подешевели овощи, в т.ч. капуста - на 65,6%, свекла - на 62,5%, морковь - на 47,8%, картофель - на 47,7%, лук - на 37,2%. Кроме того, на 1,6-0,4% уменьшились цены на фрукты, маргарин и масло.

Вместе с этим, на 6,6-1,2% подорожали животные жиры, яйца, масло, мясо и мясопродукты, сахар и хлеб.

Рост цен в сфере здравоохранения на 2,1% состоялся за счет подорожания консультативных услуг на 10%, диагностических услуг - на 6%. Кроме того, цены на фармацевтическую продукцию повысились на 0,8%. Топливо и смазочные масла возросли в цене на 0,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен по Черкасской области в июле 2011 года составлял 99,4%, с начала года - 103,9%.